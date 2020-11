Selgus, kui palju Sõõrumaa kinnisvara hooldusfirma eest maksis

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa on viimasel ajal usinat ülevõtmisi teinud. Foto: Andras Kralla

Urmas Sõõrumaa kinnisvarahooldusele tugeva hoo andnud DT Grupi ostmine mullu sügisel Capital Milli ja teiste endiste investorite käest läks maksma 4,1 miljonit eurot.

Arvestades, et ostetud üksuses, kuhu peale DT Grupi kuulusid Eesti juhtiv ärikinnisvara hooldusettevõte Ermeesia OÜ, üks juhtivatest ärikinnisvara haldusfirmadest Done Haldus OÜ ja puhastusettevõte Done Cleaning OÜ, oli kontodel veel paarisaja tuhande euro eest raha, siis oli rahaline mõju Urmas Sõõrumaa USS Grupile 3,9 miljonit eurot, selgub Infopanka laekunud majandusaasta aruandest.