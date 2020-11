Automüüjad ennustavad madalseisu jätkumist ületuleva talveni

Foto: Raul Mee

Tänavu erakordse languse läbi teinud autoturul võib kerget elavnemist oodata ehk juba järgmisel kevadel, kuid täieliku taastumiseni läheb vähemalt aasta. Suvine tõus polnud paraku seotud turu nõudluse kasvuga.

Olukord on murettekitav, kogu aasta trendid on Baltikumis kahekohalise arvuga miinuses: Eestis –30%, Läti –26% ja Leedus –16%. Selle kõrval võib-olla novembri teises pooles nähtud 23% langus isegi lohutav. Peugeot' maaletooja Auto-Bon Baltic OÜ tegevjuht Andrus Kuus tõdes, et nii kaua kuni ollakse sunnitud elama piirangutega keskkonnas, saab ka autoturg olla ainult madalseisus.