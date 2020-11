Täna enam Eestisse Rakvere Lihakombinaati ei kerkiks

Ahti Asmann. Foto: Raul Mee

Kohalikud ja välismaised tööstusfirmad ei saa, taha või julge enam Eestisse investeerida, näevad siinsed suurettevõtjad, kes loodavad, et koroonakriisi positiivse mõjuna nihkub fookus uuesti rohkem tööstuse edendamisele.

"Energia hind on meil kõrge ja suuri tehaseid ehitada ei saa. Kui täna prooviks Rakverre teha lihakombinaati, siis ma ei usu, et saaks teha. Tselluloositehast ei tohtinud teha, tuulikuid ei saa püsti panna. See on pidev võitlus," ütles VKG juht Ahti Asmann Tööstuse Äriplaani konverentsil.