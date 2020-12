Kes tegeleb praegu tööandja brändinguga, väljub kriisist võitjana

Vasakult Personaliuudiste juht Kai Miller, Skype'is kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja Mailis Neppo ja Instari tegevjuht Kersti Vannas. Foto: Andres Laanem

Seekordses „Töö ja palgaˮ saates tuleb lähemalt juttu sellest, kas ja kui palju peaksid ettevõtted praegu tööandja brändingu tegevuste peale mõtlema. Kas see on investeering tulevikku või midagi, mille võib praegusel keerulisel ajal tagaplaanile jätta?

Külas on kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja Mailis Neppo ja tööandja brändingu agentuuri Instar tegevjuht Kersti Vannas. Neppo jagab, miks on ministeeriumile oluline brändinguga tegeleda ja millised konkreetsed tegevused on mainekujunduses ette võetud. Vannas räägib lähemalt ka globaalsetest trendidest ja sellest, milliseid samme tuleks kohe praegu tööandja brändingu rindel astuda.