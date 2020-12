Üleskutse: palun vähendage kontakte!

Koroonaviiruse leviku takistamiseks on üks abinõu maski kandmine. Foto: Liis Treimann

Põhja ja Lõuna meditsiinistaapide juhid Joel Talving ja Peep Starkopf kutsuvad avalikkust üles vähendama kontakte koroonaviiruse leviku piiramiseks.

Tervishoiu hädaolukorra meditsiinistaapide juhid, Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisikomisjoni juht, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja Joel Starkopf ja Regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst Peep Talving panevad Eesti elanikele südamele: viiruse leviku piiramine ja muu vajaliku ravi kättesaadavus sõltub igaühe käitumisest. "Palun vähendage kontakte, hädavajalike kontaktide puhul tagage hajutatus, kandke maske, järgige kätehügieeni ja õhutage ruume," teatasid Starkopf ja Talving pressiteates.

Starkopf ja Talving ütlesid, et Eesti liigub praegu COVID-19 nakatumise sellise taseme suunas, mis juba tingib vajaduse plaanilise ravitöö piiramiseks. "Eesti meditsiinisüsteemis on töötajate ja haiglavoodite arv piiratud. Jätkuv COVID-19 nakatumiste kasvuga kaasnev vajadus luua täiendavaid voodikohti COVID-19 haigete raviks tähendab, et haiglate personal ja voodid tuleb muust tööst vastavas mahus vabastada," selgitasid nad.

"Palume igaühe panust, et haiglad saaks võimalikult suures ulatuses jätkata plaanilise ravitööga. Ainult ühise pingutusega on see võimalik. Igaühe käitumine mõjutab plaanilist ravi meie kõigi perekonna- ja kogukonna liikmetele – see võib olla sinu ema, sinu isa ja sinu naaber, kelle ravi ja elukvaliteet sinust sõltub," lisasid Starkopf ja Talving ühises teates.

Starkopf ja Talving selgitasid, et nakkuse leviku pidurdamiseks on vaja lihtsustatult öeldes viia nakkuskordaja ehk R0 alla 1 (praegu on see 1,25). Seda saab saavutada, kui igaüks:

- vähendab oma kontakte;

- vähendab nakatumise tõenäosust kontaktides, st inimeste keskel viibides tuleb tagada hajutamine ja kanda maski;

- tagab kätehügieeni, järgides köhaetiketti.

"COVID-19 haigust tekitav viirus SARS-COV-2 levib nii piisknakkusena kui ka aerosoolina. See tähendab, et oluline on siseruumide hea ventilatsioon või ruumide õhutamine. Võimaluse korral tuleb teha kaugtööd. Kui siiski tuleb viibida ühes ruumis teistega, tuleb hajutada, kanda maski ja ruumi õhutada.

Meenutuseks, mask kaitseb kahel moel: nakatamise eest ja nakatumise eest. Maski kandes väheneb tõenäosus, et viirusekandja kannab viirust edasi. Samuti väheneb maski kandes maskikandja saadav viirusedoos, kui ta puutub kokku nakkusohtliku isikuga. Lühidalt – minu mask kaitseb sind, sinu mask kaitseb mind," ütlesid Starkopf ja Talving.