Materjalitootjate TOP: vana vaenlane kimbutab endiselt

Foto: Andres Haabu

Ehitusmaterjalitootjate mahud on tänaseni kriisis suhteliselt muutumatutena säilinud ja suurima probleemina toovad juhid jätkuvalt välja "vana vaenlast" – töökäte puudust.

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmisega tegeleva OÜ Krimelte juhatuse liikme Peeter Tohvri sõnul iseloomustab käesolevat aastat nende jaoks kaks märksõna. Esiteks, et on hästi läinud. Ja teiseks, et otsuseid saab teha ainult homseks ja ülehomseks ehk pikki plaane teha on keeruline, kuna pandeemia kestab ja ei tea, mis ülehomme saab.