Eliitkooli kiivalt hoitud saladus: äriliidrid peavad kelmiga kaevikusõda

Tallinna Reaalkooli tagatubades käib juba pikemat aega tuline konflikt. Foto: Andras Kralla

Tallinna Reaalkooliga seotud tuntud ärimehed kahtlustavad, et reaalkooli rahaasjad ei ole korras ning selles on süüdi kriminaalkaristust kandnud ja võlgades Sten Nugis, kellel paistab olevat koolis suur mõjuvõim.

Eliitkooli lapsevanemad ja ettevõtjad Kalev Roosiväli, Hans H. Luik, Robert Kitt, Anti Kalle ja Even Tudeberg on juba mõnda aega juhtinud tähelepanu vilistlase Sten Nugise ja juhtkonna kahtlastele suhetele, kuid teravat konflikti on varjatud, sest kooli mainet ei taha keegi rikkuda.