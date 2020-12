Nädala lood: ettevõtjad kaklevad kelmiga, võlad viisid mitu firmat pankrotti

Ettevõtjatega kakleva Sten Nugise (pruunis mantlis) sõnul on ta kahel korral kohtus kriminaalkorras süüdi mõistetud seepärast, et ta jäi vaidlustes lihtsalt nõrgemaks pooleks. Foto: Andras Kralla

Tallinna eliitkoolis sõdivad ettevõtjad kriminaalkaristust kandnud ja võlgades mehega, kelle paturegister on tekitanud tülisid ja katkiseid elusid. Samuti selgus sel nädalal, et mitu raskustes ettevõtet läks pankrotti.

Äripäev kirjutas neljapäeval nii paberlehes kui ka veebis, et Tallinna Reaalkooliga seotud tuntud ärimehed kahtlustavad, et reaalkooli rahaasjad ei ole korras ning selles on süüdi kriminaalkaristust kandnud ja võlgades Sten Nugis, kellel paistab olevat koolis suur mõjuvõim.