Nädala raadiohitid: börsikaupleja nipid ja rikkaima naise tee eduni

Börsikaupleja New Yorgi börsil Foto: AP/Scanpix

Lõppeval nädalal kõnetas Äripäeva raadio kuulajaid kõige enam intervjuu kogenud börsikauplejaga, kes avaldas nii oma konkreetsed investeerimissoovitused kui ka aktsiad, millest peaks suure kaarega mööda minema.

Samuti jõudsid kuulatuimate saadete edetabeli tippu päevakajaline intervjuu LHV Groupi juhi Madis Toomsaluga ja avameelne saade Eesti ühe rikkaima naise Reet Roosiga.

Järgneb loetelu nädala populaarseimatest saadetest:

1. "Investor Toomase tund" Börsikaupleja: need on hetke parimad investeerimisideed

Tänavu silmipimestava 116% tootluse teeninud börsikaupleja Igor Doroshenko avaldas saates investeerimisideed, millesse ta ise praegu kõige rohkem usub.

Ligi 15 aastat finantsturgudel tegutsenud börsikaupleja hinnangul pole vähemalt tehnilise analüüsi pinnalt praegu turgude kokkuvarisemist karta.

Kuula saatest, millised aktsiad on Igor Doroshenko hinnangul just praegu atraktiivsed:

2. "Kuum tool" Läheb lahti! Kuidas majanduskasvust osa saada?

Majanduslanguse tõehetk on käes: kevadel kardetust läks ettevõtetel ja aktsiahindadel poole paremini. Nüüd tuleb fookus seada kasvule.

Nädala teravaimas otsesaates uurisime LHV Groupi juhilt Madis Toomsalult, kuidas kasvuks valmistuda, kuidas hakkavad rohelised teemad mõjutama laenutingimusi, miks oli tema selle aasta kõige keerulisem otsus lihtne otsus ning kuidas läheb Eesti ettevõtetel. Saadet juhtis Meelis Mandel.

Kuula intervjuud Madis Toomsaluga siit:

3. "Edukad naised" Reet Roos: jonnakus tegi mu rikkaks

Rikaste TOPi kuuluv ettevõtja ja endine poliitik Reet Roos rääkis avameelses saates, kuidas tema jäärapäine järjekindlus on rajanud tee edule.

"Ole hästi järjekindel. See hetk, kui sulle tundub, et asi on võimatu või sulle öeldakse ära, siis alles asi algab,” ütles Roos. Tema sõnul on tal olnud mitmeid olukordi, mil ta oleks võinud loobuda.

Roos rääkis ka sellest, kuidas tal noorena oli tähelepanuhäire, mistõttu on ta õppinud keskenduma. Lisaks rääkis ta sellest, kuidas suhtub rahasse, mil viisil pani poliitikuelu teda proovile, mida õppis kõrges vanuses laste saamisest ja sellega kaasnenud aastaid kestnud enesearengust. Teda intervjueeris Katariina Krjutškova.

Kuula avameelset intervjuud Reet Roosiga siit:

4. "Fookuses: Euroopa majandus" Euroopa migratsioonipoliitika – tasakaaluharjutus solidaarsuse viisi ja määra otsimisel

Tulises debatisaates arutlevad migratsioonipoliitika üle kaks Euroopa Parlamendi Eesti saadikut: EKRE poliitik, europarlamendis identiteedi ja demokraatia fraktsiooni kuuluv Jaak Madison ning sotsiaaldemokraat, europarlamendis sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Sven Mikser.

Euroopa Komisjon esitas septembri teises pooles nõndanimetatud rändekava, mille üks peatükk kõneleb lähteriikide abistamisest ning teine piiride paremast kaitsest ja immigrantide tausta tõhusamast tuvastamisest. Ent ühtlasi näeb kava ette, et liikmesriigid jagavad migrandid omavahel proportsionaalselt ära ning võtavad nad vastu või aitavad koduriiki tagasi.

Madisoni hinnangul peaks Eesti heaks kiitma kaks esimesena nimetatud peatükki. Mikser möönab seevastu, et Euroopa Liidus ja mujal maailmas on paljusid asju jupikaupa tehtud, kuid kooskõlastust tuleks otsida kavale, mis lahendab probleemi päriselt.

Saadet juhtis Karl-Eduard Salumäe.

Kuula debatti migratsiooni teemal siit:

5. "Hommikuprogramm" Rink Coop Panga aastast börsil: meil on läinud ülihästi

Täpselt aasta tagasi jõudis Coop Pank börsile, aktsia hind on jõudnud nüüdseks tagasi märkimishinna ligi.

Panga juht Margus Rink rääkis hommikuprogrammi intervjuus, et on põhjust rõõmustamiseks: viimaste kuude jooksul on iga kuu tulnud laenurekordid ja kõik antud lubadused on täidetud. Samuti pole täitunud Ringi sõnul kevadised hirmud, kuidas võiks koroonakriis segada panga kasvu.

Margus Rinkiga rääkisime veel panga tulevikuplaanidest, sellest, miks on ettevõtjad praeguse kriisi võitjad ning millised on majanduse ohu märgid.

Kuula intervjuud Margus Rinkiga siit:

Kõiki Äripäeva raadiosaateid ja intervjuusid saab järele kuulata SIIT.