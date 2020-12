150 Balti idufirmat, millel tasub silma peal hoida

Foto: Pixabay

Startup Wise Guysi ja EIT Digitali koostöös ilmunud Baltimaade Idufirmade Raport toob välja 150 idufirmat, mis juba on idumaailma erinevates sektorites tugevad tegijad või millel on potentsiaali peagi suurte nimede sekka jõuda.

Baltikumist, kus on kokku ligikaudu 6 miljonit elanikku, on sirgunud tänaseks kuus ükssarvikut – viis neist Eestist ja üks Leedust. Nendeks on Bolt, TransferWise, Pipedrive, Playtech ja Skype Eestist ning Vinted Leedust. Praeguste idufirmade seas on palju potentsiaalikaid tegijaid. 150, kel silma peal hoida, valiti välja kolme riigi 450 idufirma seast.