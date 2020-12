Kaos Inglismaal: reisijad püüavad Londonist pääseda

St Pancras rongijaamas Inglismaal eirasid täna reisijad koroonapiiranguid, et pääseda enne Kagu-Inglismaa lukku minekut koju. Foto: SWNS/Scanpix

Suurbritannias kehtestati uued liikumispiirangud, et saada kontrolli alla COVID-19 uue tüve levimine. Piirangud tekitasid kaose lennu- ja rongijaamades, kuhu kogunesid koju pääseda püüdvad reisijad.

Bloomberg kirjutab, et Suurbritannias püüab politsei takistada inimesi minemast rongide peale, mis on juba liiga ülerahvastatud. Kuna riigi kagu osas, sh Londonis avastati uus kiiresti leviv koroonaviiruse vorm, kehtestas peaminister selles piirkonnas uued karmid liikumispiirangud, mis hakkasid kehtima pühapäeval. Inimesed püüavad paaniliselt Londonist minema saada, et mitte linna lõksu jääda.