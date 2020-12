Koroona tõi rikkust: Zoomi asutajast sai maailma üks jõukamaid inimesi

Zoomi juhr Eric Yuan Foto: Reuters/Scanpix

Zoomist sai koroona ajal edulugu, kuhu sekka mahtus siiski ka kriitikat ja kahtlusi.

Möödunud on pea aasta sellest, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas uue koroonaviiruse avastamisest. Kodukontor on nüüdseks paljudele igapäevakseks saanud, erinevaid üritusi korraldatakse aga video vahendusel, kirjutab CNBC. Kuigi videokonverentside teenuse pakkujaid on mitmeid, on vahest üks tuntumaid Zoom.