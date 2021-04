Reformierakonna läbirääkija: korda tuleb teha see, mis on rahandusministril käest lastud

Mart Võrklaev Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht/Scanpix

Reformierakonna liige, riigikogu liige ja ka praeguste koalitsioonikõneluste meeskonna liige Mart Võrklaev ütles, et kuigi erakond tahaks endiselt 500eurost maksuvaba tulu kõigile, pole praegu aeg tegeleda maksumuudatustega, kui me oleme sügaval miinuses.

Mart Võrklaev kinnitas, et loomulikult tahab Reformierakond tulumaksusüsteemi muuta. „Need tänased astmed on ebamõistlikud, need on piiravad, need karistavad tegelikult ettevõtlikku inimest,“ ütles ta Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.