Prillide hüvitamine võib tööandjale minna tarbetult kalliks

Foto: Erik Prozes

Kaubandus-tööstuskoda juhib tähelepanu sotsiaalministeeriumi eelnõule, kus prillide hüvitamise korra muutust võib töötaja hakata kuritarvitama.

Koda viitab, et praegu on eelnõus kirjas, et tööandja peab prillid kinni maksma juhul, kui silmade kontrollis selgub, et töötaja vajab kuvariga töötamiseks prille.