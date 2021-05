Rohelise mõtteviisiga gasellid: kasvame tänu konkurentidele

Mixpacki juhatuse esimees Sergei Mjasnõh ja turundusjuht Yan Zapadinski. Foto: Alyona Stadnik

HoReCa sektoris töötanud Sergei Mjasnõh nägi, et ühekordsete lauanõude turul on arenguruumi ning otsustas Eestisse tuua keskkonnasõbralike ja kompostitavate ökoloogiliste lauanõude kaubamärgi Vegware. See on kolme aastaga viinud ettevõtte gaselli edetabelisse, edu taga on konkurents, mõtlemine tulevikku peale ja meeskonnatöö.

Vegware'i ametlik esindaja Eestis on Mixpack, mille juhatuse esimees Sergei Mjasnõh ja turundusjuht Yan Zapadinski tõdesid Äripäeva raadio saates “Delovõje ljudi”, et äri on kui mäng.