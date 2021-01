Kallas: restoranipiirangud pole loogilised

Eile andis Kaja Kallas ametivande. Foto: Liis Treimann

Praegu kehtivatel piirangutel, mille pikendamist või leevendamist arutab valitsus neljapäeval, peab olema loogiline seletus ja näiteks söögikohtade piiratud lahtiolekuaeg seda pole, ütles "Esimeses stuudios" peaminister Kaja Kallas (Reformierakond).

Kallas märkis, et kui valitsust nõustav teadusnõukogu lähtub printsiibist, et enne töö, siis lõbu, tuleks arvesse võtta, et ka lõbustusasutuste pidamine on kellegi jaoks töö ning piiranguid peaks kehtestama seal, kus on olemas kindlad andmed, et tegu on nakkuskoldega.