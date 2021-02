Kilu rohkem, koha vähem – valitsus kinnitas kalapüügikvoodid

Räime võib Liivi lahel püüda ligi kuuendiku mullusest rohkem. Foto: Andras Kralla

Kuigi Euroopa Liidu tasemel olid Eesti kalapüügivõimaluste kohta nii Läänemerel kui ka Põhja-Atlandil kokkulepped sisuliselt olemas ning püük sai alata juba 1. jaanuaril, siis lõplikud kvoodinumbrid ning riigisisese jaotuse kehtestas valitsus tänasel istungil, teatas keskkonnaministeerium.

„Kõik mullused kutselisi kui harrastuskalastajaid puudutavad kokkulepped on tänasest kinnitatud. See tähendab, et eelmise aasta püügiülejäägid on kantud tänavusse ning kehtestatavad kalakvoodid on nüüd lõplikud,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder pressiteate vahendusel.