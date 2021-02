Nortalist lahkub IT-valdkonna tippjuht

Oleg Shvaikovsky lahkub pärast 8 aastast karjääri Nortali juhatusest Foto: Raul Mee

Rahvusvahelise tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal pikaaegne juhatuse liige Oleg Shvaikovsky lahkub alates märtsist ettevõttest. Shvaikovsky sõnul seisavad ees uued väljakutsed, millest on veel aga vara rääkida.

„Olen veendunud, et Nortal on konkurentsitult piirkonna kõige tugevam ja huvitavam valdkonna ettevõte. Olen eriti uhke, et oleme kiire kasvu tingimustes suutnud säilitada ettevõtte DNA ja kultuuri,“ lisas Shvaikovsky.