Raadiohommikus: kui võimsalt paneb LHV edasi?

LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Foto: Raul Mee

Teisipäeva hommikul avaldab Tallinna börsi üks menukamaid firmasid LHV Group värsked tulemused, millest räägime lähemalt grupi juhi Madis Toomsaluga.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis küsime Toomsalult, mis on värskete tulemuste taga, aga mis ootab ka ees.

Kinnisvarast tuleb stuudiosse rääkima Lumi Capitali partner Lauri Henno. Uurime, miks nende viimane tehing Riias oli niivõrd magus ja mida tasuks investoril tähele panna, et teenida head tootlust.

Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv tutvustab kuulajatele kaht värsket raportit. Võtame sel korral ette masina- ja metallitööstuse ning kinnisvarahalduse – vaatame, mis nendes valdkondades toimub ja kuhu trend liigub.

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga vestleme aktsiaturgude värsketest arengutest. Küsime, miks on viimasel ajal kiiresti tõusnud Harju Elektri ja Coop Panga aktsia hind.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Hooaja teises saates on teemaks köögitehnika – millised lahendused on turul saada ning mida tuleb tehnika valimisel silmas pidada. Külas on Decoland OÜ omanikud Ants ja Inessa Uus.

Räägime uutest lahendustest köögis, nagu näiteks auruahjud ja sahtel-nõudepesumasin, aga ka sellest, millises majaehitamise faasis on tark köögitehnika valikuga alustada ja kui kaua lahenduste leidmine tavaliselt aega võtab.

Selgitame ka välja, mis võib olla ühe kvaliteetse köögikomplekti koguhind.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägivad kolmekesi üürikinnisvara äris aastaga 430 000 euro väärtuses üürikortereid soetanud investorid Kristi Saare, Liisi Pink ja Saara Arulaane sellest, kuidas teha kinnisvaraturul koos investeerides edukalt koostööd, kuidas pangast laenu saada ja mida peab tegema selleks, et korteritesse kiirelt häid üürilisi saada.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates on külas Swedbanki tööstusettevõtete osakonna juht Raul Kirsimäe, Saint-Gobain Class Estonia juhataja Andi Kasak ja Columbus Eesti digitaliseerimise juhtivkonsultant Indrek Sabul.

Juttu tuleb digiauditist: milleks seda vaja on, mida digiauditi abil teada saab ja mida arvestada digiauditi tulemusel selgunud probleemide lahendamisel.

Saatejuht on Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Sel korral uurime, milline on üritusturundussektori tervis. Teemat avavad pikaaegse kogemusega üritusturundussektoris tegutsejad: WOW Eventsi partner Olavi Ruhno ning RGB Balticsi partner Peeter Randväli. Küsisime saate külalistelt, milliseid üritusi on viimase aastaga saanud korraldada. Saame teada, miks ei ole ettevõtetes suuri koondamisi tehtud ning kes on kriisi lõppedes selles sektoris “võitjad“. Ka võrdleme virtuaalürituse ja tavalise ürituse hindasid ning sisu hübriidkonverentsil ja füüsilises maailmas.

Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

