Raadiohommikus: mis nõu Ardo Hansson Kaja Kallasele andma hakkab?

Endine Eesti Panga president Ardo Hansson. Foto: Liis Treimann

Küsime Ardo Hanssonilt otse, millist nõu ta värske nõunikuna Kaja Kallase andma hakkab ja milline peaks tema meelest valitsuse majanduspoliitika praegu olema?

Hommikuprogrammi otsestuudios on väikeinvestorite eestvedajate raskekahurvägi Marko Oolo, Tõnis-Denis Merkuljev ja investor Toomas. Otsime vastust küsimustele, mis sektorid on praegu investorile atraktiivsed ja kus pesitsevad suurimad riskid ning kas Harju Elekter on ikka tõesti äsja-avastatud rahamasin?

Stuudiosse tuleb poliitikaekspert, kunagine Res Publica asutaja ja tänane Isamaa opositsiooni juht Tõnis Kons, kellega hindame Kaja Kallase valitsuse võimekust ning perspektiive. Ühtlasi püüame aru saada, mida tähendab kaasaegses kontekstis parempoolne ettevõttesõbralik poliitika.

Kommenteerime verivärskeid väliskaubanduse andmed. Saame teada, mis juhtus koroona-aastal ekspordi ja impordiga. Stuudios on statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura.

Hommikuprogrammi hoiavad üleval Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saade keskendub päevakajalisele teemale ehk ruumide soojendamisele. Tööstusruumidesse, garaažidesse ja mujalegi sobivad viimastel aastatel populaarsust kogunud diislikütusega soojuskiirgurahjud. Milline on seadme töötamise põhimõte ja mis on eelised teistsuguste küttesüsteemidega ahjude ees, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder.

Puudutame konsultatsiooni ja seadme hoolduse olulisust ning saame teada, millised on diislikütusega soojuskiirguri ülalpidamiskulud. Kuidas tekitatakse kütmisega soojaalad ning milline lahendus võimaldab VeltEksperdi toodete sobivust ise testida, kuuleb samuti saatest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate fookuses on väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisvõimalused.

Juttu tuleb olulistest mõõdikutest, mida laenamisel arvestada, miks on väikeettevõtete laenuintressidel mitmekordsed vahed ja samas, miks ei peaks laenuintressidele ülemäära palju tähelepanu pöörama ning millal maksab kodu laenu saamiseks tagatisena kasutada.

Saates on külas nõustamisettevõtte Civitta ja investeerimisettevõtte United Angels VC asutaja Riivo Anton, EVEA volikogu ja juhatuse liige Ron Luvistsuk ja Luminori äripanganduse juht Andrius Načajus.

Lisaks annab ülevaate majanduse väljavaadetest Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Äripäeva audiitorite TOPis kolmandaks tulnud ettevõtte Grant Thornton Balticu juht Mart Nõmper ütleb, et avatus võiks Eesti majanduses veel suurem olla ja majandusaasta aruannete info ei peaks kusagil maksumüüri taga kinni olema. Mart Nõmperiga koos on stuudios audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Saadet juhib Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on 2021. aastal iduettevõtte teekond asutamisest ja meeskonna loomisest kuni taibutalgute, investorite leidmise, välisturgudele laienemise ja ettevõtte müümiseni välja.

Seekordses saates tulebki juttu selle teekonna algusest. Sellest, kuidas oma äriideed testida ja selleks sobilik sihtgrupp leida, kuidas saadud tagasisidest terad sõkaldest eraldada ja seejärel esimese toote või teenuse loomiseni jõuda. Samuti kuuleb, kuidas konkurentidest samm ees olla, miks on mõistlikum mõnikord loodu lihtsalt kinni panna või selle tegemine lõpetada ning mida tähendab ema test ja kuidas seda läbi viia.

Saatekülalised on Fortumo kaasasutaja ja juht Martin Koppel ning Outfunneli kaasasutaja ja juht Andrus Purde. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Mida enesekindlamaks saab juht, seda rohkem lahustub ego, leiab pikaajalise juhtimiskogemisega Gunnar Toomemets saates, mis keskendub sel korral juhi meeleteadlikkusele, töötajate ja organisatsiooni paremale mõistmisele ning juhtimisele.

„Just keerulistel aegadel on meeskonna jaoks juhi energia ja kohalolu määrava tähtsusega. Ma pean andma tiimile tunnetuse ja enesekindluse, et me saame koos selle väljakutsega hakkama. Leidma iga tiimi liikmega koos tähenduse tema panusele, lisaks mõistma, mis on tema isiklik ambitsioon,“ tõdeb Toomemets.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.