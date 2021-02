Confido ostis juurde kiropraktika

Confido meditsiinikeskuse juht Kadi Lambot. Foto: Andras Kralla

Eesti meditsiinikontsern Confido omandas Kiropraktika Stuudio, kus töötas eelmisel aastal kolm inimest.

Kiropraktika Stuudio kirjutas oma aruandes juba 2019. aastal, et ettevõte jätkas koostööd erameditsiinikeskusega Confido ja et koostöö jätkub ka järgmisel aastal. Nüüd on siis jõutud Confido koosseisu.