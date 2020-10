Kevadel palgatud tegevjuht lahkub Confido meditsiinigrupi eesotsast

Enne Confido meditsiinikontserni tegevjuhiks asumist oli Tarmo Kärsna Telia Eesti juhatuse liige. Foto: LIIS TREIMANN

Confido Healthcare Groupi omanikud kutsusid täna juhatusest tagasi varakevadest ettevõtet juhtinud Tarmo Kärsna, kelle asemel asub tegevjuhi kohusetäitjana ametisse Risto Laur, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

"Omanikuna näeme, et meditsiinikontserni operatiivjuhtimine praeguses kiire kasvu faasis vajab ennekõike head valdkonnatunnetust ja kontsernisisest kogemust, millest jõudsime ka üksmeelse tõdemuseni, et muudatused on vajalikud," märkis Confido grupi enamusosaniku KT Holdingu juhatuse esimees Tarmo Laanetu.