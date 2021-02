Raadiohommikus: suure automüügifirma uus juht ja verivärsked konkurentsiraportid

Toyota Yaris proovisõidul. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis kuuleb, millisena näeb 2021. aastat Eesti ühe suurema ja vanema automüügifirma värske juht.

Nimelt tuleb stuudiosse Toyotat esindava Elke Grupi uus tegevjuht Taavi Lepik. Uurime temalt, kui kiiret toibumist ta uute autode müügis ennustab, ning küsime, millal saavad eestlased Lepiku ennustuse kohaselt elektriauto rahvaks.

Ühtlasi räägime kahest värskest konkurentsiraportist: programmeerimise ning tööhõiveagentuuride ja tööjõurendi valdkonna omast. Neid tutvustab Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Kolleeg Alyona Stadnikuga vestleme samal päeval toimuvast Gaselli Kongressist.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates on eelmisel aastal loodud taimede e-kaubamaja Plantarium by Jardin asutaja Kaisa Moora, kes jagab oma kogemust seoses uue brändi loomise ja arendamisega. Jutuks tuleb, mis ärimudel on dropshipping, kuidas turundustegevuse kaudu oma jälgijaskonda kasvatada ja mida silmas pidada kodulehe domeeni valimisel. Lisaks räägime sisehaljastusest. Saates saab vastuse küsimustele, kuidas alustada oma kontorihoone ja ka kodu roheliseks muutmisega ja mis on praegu taimemaailmas populaarne.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime ettevõtete finantseerimisest: milliste instrumentide puhul millistele detailidele tuleks tähelepanu pöörata, mida silmas pidada tagatise valimisel, mis vahe on pangalaenul ja võlakirjal, milliseid ämbreid tasuks vältida ning kui kulukaks võib minna kehv leping.

Saates on külas Alexela grupi juht Andreas Laane ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Ergo Blumfeldt. Saadet juhib Priit Pokk.

12.00-13.00 "Äripäeva TOP". Hooaja viimane saade on hotellide TOPist ning selles sektoris tegutsejad peavad suutma 2024. aastani vastu pidada. Viivitasime ka TOPi koostamisega seni, kuni saime kindlad olla, et need ettevõtted, mis 2019. aasta majandustulemuste põhjal TOPi esiotsa moodustavad, 2020. aasta lõpuks veel tegevad on.

Stuudios on külas Olümpia hotelli turundusdirektor Jarno Mürkel, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Ain Käpp ning KPMG vandeaudiitor Helen Veetamm. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Woola rajaja ja juht Anna-Liisa Palatu. Woola tahab asendada mullikile lambavillajääkidest tehtava pehmendusega. Veidi üle aasta tegutsenud ettevõte on teinud puhta töö Eesti ja Euroopa oma valdkonna idufirmade seas, pälvides aasta parima tunnustuse. Lisaks valiti Anna-Liisa Palatu idufirmade kogukonna poolt aasta stereotüüpide murdjaks ja Woola aasta uustulijaks.

Teeme saates juttu sellest:

Kuidas ta ettevõtjaks ja juhiks on saanud ning mille poolest need kaks ametit erinevad.

Miks on tema suurim hirm palgatöö?

Miks ta e-kirju saata ei armasta?

Kuidas ta investeeringuid välja võitleb?

Miks peaks protestivaid noori kuulama?

Kuidas häid ja andekaid enda juurde meelitada?

Spordi rollist juhi töös.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas endine riigi peaprokurör Lavly Perling, kes räägib nii isiklikust arengust, tööst riigisektori kõrgel positsioonil kui ka visioonist, milline võiks Eesti olla lähemas tulevikus. Jutuks tuleb innovatsioon riigisektoris ja väärtuste olulisus suures organisatsioonis.

Saadet juhib Jaanus Kangur.

