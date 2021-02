Raadiohommikus: kiirelt lippavad gasellid

Kiiresti kasvavate firmade omanike tunnustus- ja inspiratsiooniürituse 21. Gaselli Kongressi esinejad Raigo Tammo (keskel), Herty Tammo ja Einike Pilli. Foto: Raul Mee

Kolmapäeval tunnustas Äripäev Gaselli Kongressil kiirelt kasvavaid ettevõtteid, kus jagati ka oma edu saladusi. Neljapäevane hommikuprogramm on pühendatud just sellele: millest mõtlevad edukad ja suurt kasvu näitavad ettevõtted ning kas koroonaviirus on visanud ka kaikaid kodaraisse.

Veel räägime sellest, kuidas hinnata ettevõtete tervislikku seisundit: maksepuhkuste arv on oluliselt vähenenud, kuid kas turismisektori koroonast tingitud südamerabandus on tekitanud rütmihäireid ka teistele? Ettevõtete käekäigu kohta annab aru SEB panga ettevõtete panganduse valdkonna juht Artjom Sokolov.

Vesiniku kasutuselevõtu strateegia on Euroopa Liidu majanduse taastekava ja rohepöörde üks põhisambaid, kuid kriitikutes tekitab küsimusi nii tehnoloogia ise ja sellele kuluv raha kui ka fossiilkütuste sektori osalus kogu projektis ning rohepesu maik. Milles täpsemalt küsimus on, selgitab sellest kirjutanud ajakirjanik Kristjan Pruul.

Hommikuprogrammi veavad Priit Pokk ja Kaspar Allik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates on eelmisel aastal loodud taimede e-kaubamaja Plantarium by Jardin asutaja Kaisa Moora, kes jagab oma kogemust seoses uue brändi loomise ja arendamisega. Jutuks tuleb, mis ärimudel on dropshipping, kuidas turundustegevuse kaudu oma jälgijaskonda kasvatada ja mida silmas pidada kodulehe domeeni valimisel. Lisaks räägime sisehaljastusest. Saates saab vastuse küsimustele, kuidas alustada oma kontorihoone ja ka kodu roheliseks muutmisega ja mis on praegu taimemaailmas populaarne. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Külas on siseminister Kristian Jaani, kes on oma uues poliitilises ametis olnud vaevu kolm nädalat. Jaani räägib saates, kas ja milliseid koroonapiiranguid peaks valitsus kehtestama, ja sellest, kuidas ta kavatseb politseinike ja päästjate palkasid kasvatama hakata. Samuti räägib ta, kui palju häirib teda fakt, et on end nüüd sidunud korruptsioonilugudest pungil Keskerakonnaga. Intervjueerib Eliisa Matsalu.

12.00-13.00 "Kauplemise ABC". Hämmastavalt väikse riskiga üle 100%list aastatootlust teeniv börsikaupleja Igor Dorošenko tutvustab saates indikaatoreid, mida ta kõige rohkem kauplemisel usaldab ja kasutab, ning annab praktilist nõu mitme kauplemisstrateegia rakendamiseks. Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

13.00-14.00 "Autojutud". Seekordses saates räägitakse Eesti automaastiku kujunemisest esimesel iseseisvusperioodil ehk möödunud sajandi kahekümnendatel ja kolmekümnendatel aastatel. Sõiduautode arv kasvas tol ajavahemikul sadakonnalt enam kui kolme ja poole tuhandeni ning erinevaid marke oli kümneid, kusjuures tooni andsid Ameerikas toodetud neljarattalised.

Saatest saab teada, kes suutsid ja tahtsid endale autosid osta, miks USA päritolu masinaid nii palju oli, kes olid mõjukamad autokaupmehed jne. Seda ringkäiku aitab teha autoajaloo huviline Riho Paramonov, temaga vestleb saatejuht Karl-Eduard Salumäe.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Kliendikesksus aitab luua tooteid ja teenuseid, mida inimesed vajavad ja ostavad. Kliendikogemuse testimine aitab vältida tootearenduse vigu ning luua tooteid ja teenuseid, mida on mugav kasutada.

Saates räägib Futuristi UX-disainer ja Äripäeva IT juhtimise teabevara autor Andres Kostiv, kuidas kliendi vajadust testida, millal seda teha ja kui palju selleks aega varuda. Samuti selgitab ta disaini kliendikeskset rolli. Saame teada, mis on keeruliste U-tähega terminite UI (user interface) ja UX (user experience) sisuks ning mis neid eristab.

Saadet juhib Äripäeva teabekeskuse juht Liivi Kedelauk. Saade oli esmakordselt eetris 2020. aasta oktoobris.

