Ootamatu pettumus: koduostja võib KredExi käendusest ilma jääda

Kortermaja Foto: Andras Kralla

A-energiaklassiga majja korteri ostjat on mitmel juhul tabanud pettumus, kui on selgunud, et ta jääb loodetud KredExi käendusest ilma.

Nimelt võimaldab KredExi käendus kahandada koduostja laenu sissemaksu summat 10%-le, kui ta ostab endale kodu A-energiaklassiga majja. Mitmel juhul on need lootused aga kustunud.