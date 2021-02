Riigikontroll: keegi ei tea, mille eest on Eesti Energiale miljoneid toetuseks makstud

Iru elektrijaamas põletatakse kõikvõimalikku prügi, kuid toetust küsitakse kõige eest nii, nagu sisaldaks see kolmandiku ulatuses biojäätmeid, selgub riigikontrolli kirjast Foto: Andras Kralla

Eesti Energia tarnib välismaalt segaolmejäätmete nime all kontrollimata koostisega sodi, küsib selle Iru kombijaamas põletamise eest taastuvenergia toetust ning järelevalve selle kõige suhtes puudub absoluutselt - niisugusele järeldusele on jõudnud riigikontroll.

Eesti Energia Iru kombijaamas makstakse riiklikule elektrifirmale kopsakat toetust, kuid selle toetuse õigsust või põletatavas materjalis sisalduvaid jäätmeid ei kontrolli ei majandusministeerium ega toetuseid välja maksev Elering. Need kontrollid, mis on tehtud, näitavad, et seal segaolmejäätmete nime all põletatud jäätmed võivad olla hoopis mööblitööstuse jäägid.