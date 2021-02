Koroona-aastal kujundasid ehitusstatistikat pangad ja uus elukorraldus

Arendajate hinnangul on ehitusturg praeguseks juba taastunud. Foto: Liis Treimann

Arendajate jaoks oli eelmise aasta ehitusturu langus ootuspärane ning tulevikku vaadatakse optimistlikult. Samas on pankade karmimad nõudmised ning inimeste uued käitumismustrid statistikat märgatavalt mõjutanud.

„Kuna väga paljud lükkasid oma projektide algust kevadel edasi, siis see on ka põhjus, miks ehitusturg langes,“ rääkis kinnisvaraarendaja Liven Juht Andero Laur. Ta lisas, et ka Liven lükkas eelmise aasta alguses mitu projekti sügisesse.