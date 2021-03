Kuidas käituda, kui koduõuele tahab tulla tuumajaam?

Füüsik Andi Hektor selgitas Äripäeva raadio saates Energiatund, et tuumajaama rajamine pole eesmärk omaette. Kui on võimalik toota sama hinnaga energiat ning ühe puhul tekib radioaktiivseid jäätmeid ja teisel mitte, siis tasuks valida viimane. Järgmised paarkümmend aastat on tuumaenergial energiatootmises aga oluline roll täita. Foto: Liis Treimann