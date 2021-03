Poepidajatel jätkub õhku hiljemalt juunini

Tallinna vanalinnas tegutseva käsitöö turustaja Martin Bristoli sõnul kannatab tema ettevõte tühjasid tänavaid veel paar kuud, kuid seisaku venides tuleb hiljemalt mais teha valusaid otsuseid. Foto: Liis Treimann

Neljapäeval taas uksed sulgevatel poeomanikel on niipalju puhvrit, et märts ja aprill vastu pidada, aga kui piirangud kestavad kauem, siis võivadki mõne poe ukse suletuks jääda.

„Kui see eelmine kevad siin algas, siis ütlesin enda kompanjonile, et peame tegema pikema plaani kui kaks või neli nädalat, nagu nad siis rääkisid. Arvasin juba siis, et mõelda tuleks vähemalt 18 kuud ette,“ rääkis Tallinna vanalinnas Eesti käsitöömeistrite töid turustav Martin Bristol. See ettenägelikkus on aidanud osaühingul Eesti Käsitöö Esindus müügivõrku osaliselt lahti hoida, kuid Bristoli sõnul on neil nina napilt vee peal.