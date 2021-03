Meditsiinitöötajast ettevõtja: parem õudne lõpp kui lõputu õudus

Järvamaal turismitalu pidav Tuuli Klementa töötab ka kiirabis. Ettevõtjana on piirangud talle väga keerulised, ent sellegipoolest peab ta neid väga vajalikuks. Foto: Erakogu

Järvamaal turismitalu pidav Tuuli Klementa on ettevõtja, kellel valitsuse kehtestatud piirangud hinge kinni tõmbavad. Teiselt poolt on ta aga meditsiinitöötaja, kes näeb väga lähedalt, kui hull olukord praegu koroonanakatumistega Eestis on.

„Piirangud on vajalikud, et ühel hetkel saaksime naasta normaalse elu juurde. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus,“ sõnas Klementa.