Ida-Virumaal hakati Eesti Energia töötajaid vaktsineerima

Vaktsineeritavad on need, kes Eesti Energia ärilises mõttes toimepidevuse eest seisavad, pluss siis elektrivarustuskindlus, ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola. Foto: Liis Treimann

Üle 600 Eesti Energia töötaja on tunnistatud elutähtsa teenuse osutajaks ja nende eelisjärjekorras vaktsineerimine on juba alanud, .

Eesti Energia tütarfirma Enefit Poweri ligi 1500 töötajast eesliini töötajateks tunnistatud 600 inimest on need, kes suurenergeetikafirmat töös hoiavad — kolmandik on elektritootmine, kolmandik on õlitootmine ja kolmandik on erinevate kütuste laadimistega seotud tegevused, teatasid rahvusringhäälingu raadiouudised.