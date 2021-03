Ärikeeluga eksfarmer peab riigile üüratu summa tagastama

Rain Merelaid aastal 2013 farmi juures, mille põlenguga hävis poole miljoni euro väärtuses vara. Foto: Mari Luud, Õhtuleht/Scanpix

Aastaid tagasi jäi Lääne-Virumaa ettevõtja Rain Merelaid ilma oma farmist, kui see maani maha põles. Nüüdseks on endine farmer ärikeelu all, kohtutäitur müüb mehe vara ja tagatipuks mõistis kohus Merelaiu sel nädalal süüdi PRIA-lt suurte summade väljapetmises ja nõudis talle ka ettevõtluskeeldu.

Merelaid ise ei suhtu olukorda nii traagiliselt, kui see kõlab. "Ei ole halvasti. Võitleme kuni riigikohtuni välja. Lambist ei saa ju inimest süüdi mõista," kommenteeris Merelaid värsket kohtuotsust.