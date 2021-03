Raadiohommikus: kellel on vaja „tasuta“ bussi ning kuidas saab praegu kuhugi lennata?

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe. Foto: Eiko Kink

Teisipäeval uurime Äripäeva hommikuprogrammis, miks ikkagi on vaja Eestis tasuta maakondlikku bussisõitu, kui see ei täida tegelikult neid eesmärke, mis selle loomisel seati. Just sellisele järeldusele on jõudnud riigikontroll oma auditis. Kuulame eilset riigikogu arutelu ja räägime majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga.

Tallinna lennujaam andis teada hulgast suvistest lennuliinidest, mis järjepanu avatakse. Kuidas ja kuhu kevadel-suvel lennata saab, mida selleks tegelikult tegema peab, et lennukile ja sellelt maha pääseda, ning kas üldse on mõistlik praegusel ajal lendamist välja reklaamida. Räägime Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäega.