Maksuameti uus juht: maksuvastastega pole pehmet lähenemist või nügimist

"Meile on oluline, et toetusi ei saaks valed isikud, näiteks maksupetturid või kes teadlikult hoiduvad maksudest kõrvale," lausus maksu- ja tolliameti värske juht Madis Jääger. Foto: Liis Treimann

Maksuametit ligi kolm kuud juhtinud Madis Jääger ütles, et paljud maksukahju tekitanud inimesed ei taha põhimõtteliselt riigile makse tasuda, mis tähendab, et neid tuleb karmilt kohelda.

"Me teame, kus meie riskid on, kus on maksuaugud. Me näeme, kes on need isikud, nii juriidilised kui ka füüsilised. Saame defineerida maksukahju. See on ligi 215–220 miljonit eurot. Nendega me tegeleme. Kui läheme nende indiviidide põhiseks, kes ei oska makse maksta või kes ei taha makse maksta, siis neid me aitame," rääkis Jääger.