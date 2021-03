Keskerakonna ja EKRE toetus on võrdsustunud

Korruptsiooniskandaali tõttu koalitsiooni juhtivpartneri koha kaotanud Keskerakonna toetus ei ole taastunud, aga opositsiooni liidriks tõusnud EKRE toetuse kasv on aga peatunud. Foto: Andras Kralla

Norstati uuringu järgi toetab toetab Reformierakonda 34,3%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 19,6% ja Keskerakonda 19,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna edu teisel kohal oleva EKRE ees on 14,7%. Kui kaks nädalat tagasi oli rahvuskonservatiivide edu kolmandal kohal oleva Keskerakonna ees juba 2,2%, siis praegu on kahe erakonna toetus praktiliselt võrdne.