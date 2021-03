“Ma töötasin 72 tundi nädalas. See oli nagu kultus”

Töötaja laboris. Foto: Reuters/Scanpix

95tunnised nädalad ja viis tundi und - see on paljude ületöötavate inimeste igapäev.

Goldman Sachsi noored analüütikud hoiatasid mõne aja eest, et lahkuvad ettevõttest, kui nende tööaega normaalsemaks ei muudeta. Nad tahtsid tööaja piiramist 80 tunnile nädalas. Suurpanga juht ütles, et on “suurepärane”, et töötajad oma muret väljendavad. BBC-ga võttis ühendust mitu töötajat, kes rääkisid, kuidas pea kogu nende elu möödub tööl - magamiseks jääb aega vähe, muuks eluks pea üldse mitte.