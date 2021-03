Raivo Kütt: autotööstus polnud nii kiireks taastumiseks valmis

Raivo Kütt Foto: Raul Mee

Autotööstus ei uskunud, et taastumine toimub nii kiiresti ja niivõrd hästi – kõik olid valmis pikaks vinduvaks kriisiks, rääkis Amserv Grupi juhatuse esimees Raivo Kütt Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Raivo Kütt märkis intervjuus, et suurenenud elektroonikakiipide nõudlus ja katkenud tarneahelad võivad tähendada, et esimeses kvartalis jääb tootmata kuni miljon autot, kirjutab tööstusuudised.ee. Küti sõnul ei ole tegemist mingisuguse katastroofiga, vaid autotööstus on paljudel juhtudel lihtsalt tootmist valesti planeerinud.