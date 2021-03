Suve turism ja rohepassi toimimine sõltuvad vaktsineerimise kiirusest

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles, et kuigi rohepass võib juunis tulla, siis liikuma saab tõenäoliselt alles juulis. Foto: Liis Treimann

Euroopa Liidu rohepass, mis lubaks koroonaviiruse vastu vaktsineeritutel, negatiivse testi saanutel või haiguse läbipõdenud inimestel liidu siseselt vabalt reisida, valmib tõenäoliselt juunis. Kuigi pass võib kahe kuu pärast valmis saada, siis riigid tõenäoliselt oma piire nii vara ei ava ning vaktsineerimistempo jääb endiselt võtmesõnaks.

Euroopa riikidel on suur tahtmine rohepass võimalikult kiiresti valmis teha, et piiride avamise korral saaks turism mingil määral taastuda ning et Euroopas oleks võimalik ohutumalt ringi liikuda. Selleks otsustas Euroopa Parlament teha rohepassi valmis kiirmenetluse korras, mis võtab umbes kaks kuud aega.