Vaktsiinipass kõlab roosiliselt, kuid asjal on oluline konks

Vaktsiinipassiga ei saa kohe puhkusereisile minna. Foto: Frank Hoermann, Imago Images / Scanpix

Eesti plaanib juba aprillis töösse saada vaktsiinipassi. Kuidas seda teha kavatsetakse ja mida pass endast kujutab, selgitas sotsiaalministeeriumi e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.

Killar rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et nüüd, kus on teada ka Euroopa Liidu plaan vaktsiinipassist, on Eestil valmidus enda vaktsiinipass enne teisi riike kasutusele võtta. Passi toimimise loogika on Killari sõnul nii Euroopa plaanitaval vaktsiinipassil kui ka Eesti omal sama – see põhineb QR-koodil ja passis oleks andmestik vaktsineerimise, COVID-19-testi tulemuste jms kohta.