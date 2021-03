Virtuaalvääringute valdkonna karmistunud reeglid pole veel piisavalt karmid

Kuigi Eestis on erinevad virtuaalvääringud kogunud kiiresti populaarsust, näitab rahapesu andmebüroo uuring, et siiski pole paljudel neist mitte mingisugust äritegevust Eestis. Foto: Liis Treimann

Kuigi mullu sooviti uute karmide reeglitega virtuaalraha pakkujate turgu valemängijatest puhastada, tõdeb rahapesu andmebüroo juhi kohusetäitja Marget Lundava, et valdkond on endiselt läbipaistmatu ja kasvava tegevuslubade taotluste valguses on riskid kiiresti kasvamas.

Kuna eelmise nädala lõpu seisuga oli Eestis väljastatud 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, mis on 67 luba rohkem kui aastavahetusel, hoiatab rahapesu andmebüroo juhi kohusetäitja Marget Lundava, et valdkonnas on riskid kiirelt suurenemas.