Laenust ilma jäänud pereema: takistuseks said emapalk ja meie kolm last

Kolmelapselise pere laenutaotlused jäid pankades positiivse vastuseta. Foto: Liis Treimann

Kolme ja rohkema lapsega pered saavad riigilt iga kuu vähemalt 500 eurot toetust, ent pangad ei taha seda laenu andmisel sageli sissetulekuna arvestada. Pigem seostuvad pankadele lastega suuremad väljaminekud ja riskid.

Kolmelapselise pere ema Maarika (nimi muudetud - toim) rääkis Äripäevale oma pere nelja kuu tagusest ebaõnnestunud katsest pangast laenu saada. “Pankadele oli takistuseks, et meie peres sai üks vanematest vanemahüvitist ja meil on kolm last,” väitis ta. Pankade põhjendustest selgub, et lapsed on laenu võtmisel pigem risk ning riigi hüvitised sõltuvad valitsusest, mis aga võib teadupärast vahetuda.