Riiklik postkast suunati automaatselt edasi 1,3 miljonile kodanikule

Riigiportaali eesti.ee koduleht. Foto: kuvatõmmis

Riigi infosüsteemi amet suunas riigiportaalis eesti.ee asuva riikliku postkasti elanike rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele, mille tulemusena on nüüd suunatud ligi 1,3 miljonit postkasti.

Muudatuse sai ellu viia, sest 18. märtsil kinnitas valitsus riigiportaali eesti.ee määruse muudatuse, millega anti riigi infosüsteemi ametile õiguslik alus suunata eesti.ee portaalis asuv riiklik postkast rahvastikuregistris märgitud e-posti aadressidele ja telefoninumbritele. See tähendab, et edaspidi jõuavad riigi teavitused ka nendeni, kes seni ei ole ise oma eesti.ee postkasti ümber suunanud või eesti.ee keskkonnas oma kontakttelefoni esitanud, kuid kelle e-posti aadress või telefoninumber on olemas tema ametliku kontaktina rahvastikuregistris.