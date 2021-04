Raadiohitid: president Kaljulaid investeerimisest ja rohepöördest

President Kersti Kaljulaid andis intervjuu raadiosaates "Kuum tool". Foto: Andras Kralla

Möödunud nädalal kõnetas Äripäeva raadio kuulajaid investeerimine – millised võimalused selleks Eestis on, kuidas toimib investeerimisplatvorm Funderbeam ja millise olukorra loob suur kogus sundmüüki läinud aktsiaid.

Äripäeva raadio nädala kuulatuimad saated:

1. "Kuum tool". President Kaljulaid: Eestis on oht end vaeseks investeerida

Saates arutatakse riigipea Kersti Kaljulaidiga, milliseid investeerimisvõimalusi Eestis napib, kuidas kriis aitab valgustada tumedaid nurgataguseid ja mille järel ühiskond tugevamana edasi saab minna, kuidas motiveerida ettevõtteid rohepöörde ja uuendustega kaasa minema ning neid eest vedama, Eesti iduettevõtete õppetundidest ning küsisime, kas ta kandideerib sügisel presidendivalimistel. Juttu tuli ka investeerimisest ehk mis aitaks selle vastu, et inimesed end vaeseks ei investeeriks.

Riigipead küsitlesid Igor Rõtov ja Rivo Sarapik.

Kuula saadet siit:

2. "Hommikuprogramm". Aavo Kokk: pealinna kinnisvara kallineb, meie oleme alles alguses

Pealinnades on kinnisvara kallinemine paratamatu arengusuund, Eestis on ollakse alles sellise trendi alguses, ütles kinnisvarafirma US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk.

Kokk rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis lisaks, millistel kaalutlustel oleks ta ise valmis ostma elupinda Tallinna kesklinnas.

Aavo Kokka intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

Kuula intervjuud siit:

3. "Investor Toomase tund". Kuidas leida häid investeeringuid Funderbeamis?

Pikaaegse investeerimise kogemusega Madis Müür ja Ivar Mägi rääkisid saates, kuidas nemad Funderbeami platvormil investeerivad ja millele peaks investor enne investeeringu tegemist tähelepanu pöörama. Saatekülalised võtavad kokku investoreid ohustavad riskid ja millel nemad praegu silma peal hoiavad.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kuula saadet Funderbeami kohta siit:

4. "Hommikuprogramm". Anu Lill: investorid otsivad USA börsi ootamatus müügis ohtlikku mustrit

Eelmisel nädalal ootamatult sundmüüki läinud suur kogus aktsiaid tekitab praegu küsimusi, kas tegemist on üksikjuhtumiga või on see osa ohtlikust mustrist, ütles Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Anu Lill.

Lill rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui tegemist on üksikjuhtumiga, pakub see praegu head võimalust mitme ettevõtte aktsiate ostmiseks.

Anu Lille intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

Kuula intervjuud siit:

5. "Äripäeva fookuses". Põhja-Tallinnasse ehitatakse 16 000 inimesele kliimaneutraalne linnaosa

Põhja-Tallinnasse Paljassaare sadamaalale tahavad Hundipea tegevjuht Markus Hääl ja arhitekt Indrek Allmann rajada modernse kliimaneutraalse linnaosa, kuhu mahuks tulevikus elama 16 000 inimest.

Paljassaare megaprojektid on olnud ootel juba üle kümne aasta, kuid nüüd on Hundipea OÜ alla suutnud Hääl ja Allmann koondada enamuse sadamaala maaomanikke, et ehitada sinna terviklik roheline linnaruum.

Kliimaneutraalsuse saavutamiseks on arendajad valmis ehitama linnaosa aastakümneid ning kuulama eelkõige teadlasi, et mitte rohepesu teha.

Kuula saadet siit: