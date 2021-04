Joakim Helenius lahkus Isamaast

Joakim Helenius Foto: Raul Mee

Ettevõtja Joakim Helenius lahkub erakonnast Isamaa ja liitub erakonnaga Eesti 200, kus temast saab erakonna majanduspoliitiline eestkõneleja, teatas erakond.

„Isamaa ja Parempoolsed on täis häid inimesi ja soovin nendele edu. Minu progressiivne mõttemaailm sobib aga paremini kokku Eesti 200 põhimõtetega, mis on ka põhjus, miks olen oma otsused teinud,“ põhjendas Helenius erakonnavahetuse tagamaid pressiteate vahendusel.