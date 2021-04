Raadiohommikus: kas Iisrael on koroonaviiruse seljatanud ja mis saab Tallinna restoranidest?

COVID-19 vaktsiin. Foto: Liis Treimann

Eraalgatuse tulemusena sündis lõpuks ometi riiklik digitaalne vaktsineerimislahendus – kogemusi ja muljeid jagab ettevõtmise üks eestvedajaid Tõnu Runnel.

Jätkame oma regulaarsete vaktsineerimisülevaadetega Iisraelist kui selles osas maailma kõige eesrindlikumast riigist – räägime telefoni teel Eesti Tel Avivi saatkonna nõuniku Liina Viiesega.

Kas restoranidel jääb see suvi vahele? Olukorrast restoraniturul räägime restoranide Oko, Noa jpt omaniku Martti Siimanniga.

Kuidas on muutunud turundus ja tarbijate käitumine pandeemia ajal – ajame juttu Telia turundusjuhi Kertu Kuusikuga.

Hommiku toovad kuulajateni saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Tööturvalisusest kõnelevas saates räägib Sievi Eesti esinduse juht Ülar Verev turva- ja tööjalatsitest, nende tootmisest Soome tehastes ning annab nõu, kuidas hobiehitaja ja kodu renoveerija sobiva jalanõu leida võiks.

Tutvustame, mis vahe on turva- ja tööjalatsil. Küsime, kas on olemas ühteaegu nii heade kaitseomadustega ja töökindlad kui ka mugavad ja hingavad universaalsed jalanõud.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Kuhu investeerida 100, 1000 või 10 000 eurot? Seda küsisime saates viie inimese käest, kes avaldasid kokku mitukümmend investeerimisideed.

Enda investeerimisvalikud avaldasid riigikogu liige Toomas Kivimägi, iduinvestor Madis Müür, kaupleja Mikk Talpsepp, endine ooperilaulja ja nüüdseks finantsvaba investor Maire Martinson ning investor Ivar Mägi.

Vastustest kuuleb nii säästunippe, lollikindlaid teenimisvõimalusi kui aktsia- ja kunstisoovitusi.

Saadet juhib Kaspar Allik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Tänases saates lahkavad Dominate Salesi juhtimiskonsultandid Kaspar Kuntor ja Andres Kiviselg müügiprotsessi tervikuna. Täpsemalt tuleb juttu sellest, kuidas igat müügiprotsessis olevat etappi ära kasutada nii, et tulemuseks oleks võimalikult sujuv, hea õhkkonnaga ja mõlema poole jaoks parima lõpptulemuseni viiv ostuteekond.

Saate jooksul saavad kuulajad vastuse järgnevatele küsimustele:

1. Mida kujutab endast hea ostuõhkkond? Miks on hea ostuõhkkonna loomine kriitilise tähtsusega ning kuidas seda luua?

2. Kas olulisem on kliendile iga hinna eest meeldida või pakkuda talle head teenust?

3. Kuidas üks ühele müügi-coaching aitab Sul tuvastada müügiprotsessis olevad kitsaskohad ja viia Su müügitase uutesse kõrgustesse?

Lisaks jagab Kaspar Kuntor ühte müügitöö olulisimat oskust, mille selgeks saamine ja teadlik rakendamine garanteerib müügitulemuste kasvu!

Teooria näitlikustamiseks mängivad Kaspar ja Andres läbi ühe veidi üle pingutatud müügiolukorra ning võtavad selle hiljem ka pulkadeks lahti.

NB! Oluline õppetund on seotud just sujuva protsessi jälgimisega, mitte niivõrd toote sisulise poolega.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saate külalisteks on Columbus Eesti e-kaubanduse juht Mikk Maiste ja Standard ASi arendusjuht Vegerd Veskimägi. Räägime sellest, et me oleme harjunud teadma minuti täpsusega, millal meie toit Woltiga saabub – kas samad ootused kanduvad ka ärikliendi teenindamisele?

Millise protsessi digitaliseerimist vajaks Standard kõige rohkem ja millised on peamised takistused sellel teekonnal? Kuidas võtta maha kliendi ärevust? Millised on kiired lahendused oma kliendikogemuse ja –teenindamise lahendamiseks ja mille poole peaks pikemas perspektiivis vaatama?

Saatejuht on Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Külas on Eesti Maaturismi ühingu nõukogu esimees Anneli Kana, kellega räägime Eesti siseturismi olukorrast ja tervisest viimase aasta jooksul ning ennustame, millised reisimist puudutavaid arenguid on loota lähitulevikus.

Saatest saab teada, kui palju on maaturismi ettevõtjate käibed aastaga langenud ja kuidas on nähtused turul mõjutanud nende tulevikuväljavaateid. Turismispetsialist avaldab arvamust, kas ilma väliskülalisteta on turismisektoril üldse võimalik ellu jääda ja mis on kardinaalselt turismis kriisi tõttu muutunud. Lõpetuseks jagatakse praktilisi soovitusi, kuidas enda suvepuhkust võiks planeerida. Saadet juhib Gregor Alaküla.

