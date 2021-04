Tarbimisbuumi on palju loota, aga majandus kogub hoogu

Kui peagi majandusse sisenev pensioniraha tundub absoluutnumbrites suur, siis eratarbimisbuumi ei tohiks see suures ulatuses kaasa tuua, hindab rahandusministeerium. Turule tulev summa võiks moodustada veidi üle 2% tavapärasest eratarbimiskulutustest. Foto: Andras Kralla

Töötlev tööstus ja IKT lükkavad majandusvedurile peagi taas hoo sisse, uuest aastast hakkavad tuge pakkuma ehitus- ja teenindussektor. Riigieelarve jääb sellest hoolimata järgnevateks aastateks pikalt miinusesse.

Kevadise majandusprognooside hooaja lükkas eelmine nädal käima Eesti Pank, kelle baasstsenaariumi kohaselt tuleb sel aastal kasvuks 2,7 protsenti ning järgmisel aasta 5 protsenti (vaata ka tabelit all pool). See tähendab, et kriisieelne majandusaktiivsus taastuks selle aasta lõpuks. Eeldus on, et viirus saadakse kontrolli alla mai jooksul. "Piirangute küsimus on kindlasti A ja O majanduse kasvurajale tagasi suunamisel," rääkis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik saates "Kuum tool".