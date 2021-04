Veljo Ipits jätkab toiduliidu volikogu esimehena

Veljo Ipits Foto: Andras Kralla

Eesti Toiduainetööstuse Liidu üldkoosolek valis Veljo Ipitsa kolmandat korda ühehäälselt liidu volikogu esimeheks järgmiseks kolmeaastaliseks ametiajaks.

Veljo Ipits on toiduliidu volikogu juhtinud alates 2015. aastast. Ta on ASi Salvest omanik ja nõukogu esimees ning oma pikaajalise tööga on ta andnud suure panuse kodumaise põllumajanduse ja toidutööstuse arenguks, seisab pressiteates.