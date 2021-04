Põhjala pruulikoda saab Bacardi-Martini grupist uue juhi

Õlletootja Põhjala avas 2019. aastal pruulikoja Noblessneri sadamalinnakus. Foto: Liis Treimann

Alates 1. juulist võtab Baltikumi suurima väikepruulikoja Põhjala juhtimise üle pikaajalise rahvusvahelise joogisektori kogemusega Ivar Aus.

Põhjala pruulikoja kaasasutaja ja praeguse juhi Enn Pareli sõnul on Ausi näol tegu hinnatud rahvusvahelise tippjuhiga. “Mul on väga hea meel, et meil õnnestus saada meeskonda juhtima joogiäri maailmas tuntud tegija, kes jagab meie ambitsioonikat visiooni ning kelle juhtimisel loodame lähiaastatel Põhjala kaubamärgi edu ja tuntust rahvusvahelisel turul veelgi kasvatada.”