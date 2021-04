Elvas avavad alaealised rannakohviku

Kohvikut avavad noored ootavad 1. maid, et päris esimese ettevõtlusega algust teha. Foto: Kohvik Lohvik

Lapsed mängivad ikka poodi ja kohvikut, kuid Elvas teevad mõned lapsed seda ka päriselt. Arbi järve ääres proovivad koolinoored suvel kohviku abil harjutada ettevõtlust.

Kuigi toitlustuse pakkumine on vaid üks kitsas valdkond ettevõtluses, võiks programmi eestvedajate arvates kohvikust saada koht, kus korraldatakse ka muid noortele mõeldud ettevõtluseteemalisi töötubasid. Toitlusasutuste jaoks on praegu keeruline aeg, aga programmi eestvedajad kinnitasid, et nad arvestavad ka toidu kaasamüümise küsimuste lahendamisega.