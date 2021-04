Koroonakriis sundis kiiresti värbamist muutma

Kaugtöö ajal on hoogu saanud globaalne värbamine - otsitakse aina rohkem ka muudest riikidest endale talente ja spetsialiste, sõnas VideoCV.io kaasasutaja ja müügijuht Hans Kristjan Velling (vasakult teine). Foto: VideoCV

Koroonaviiruse toodud piirangud lükkasid firmasid veel kiiremini muutma seda, kuidas vabadele töökohtadele uusi inimesi leida.

Värbamisega seotud idufirmade esindajate, värbajaid ühendava Relanceri kaasasutaja Liisi Ruuse ja VideoCV.io kaasasutaja ja müügijuhi Hans Kristjan Vellingu sõnul on aasta algusest värbamine täie hooga käivitunud, eriti tehnoloogiavaldkonnas, kus on loodud väga head võimalused kaugtööks. Kuid koroona aeg on värbamises mõndagi muutnud.